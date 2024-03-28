В Госдепе США призвали Украину не скрывать реальное положение дел на войне
Руководитель Центра глобального взаимодействия США при Государственном департаменте, ответственного за противодействие дезинформации, Джеймс Рубин считает, что президент Владимир Зеленский должен быть более открытым к объявлению информации о состоянии войны в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Politico.
По мнению Рубина, украинская власть иногда "может сопротивляться свободе информации, которая является нормальной для нас", а военные корреспонденты, наоборот, "сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского".
"Но в демократическом государстве, которым, как мы надеемся и все чаще видим, становится Украина... они могут понять, что иметь военных репортеров, освещающих войну, даже если иногда появляются плохие новости, – это гораздо лучше, чем контролируемая среда, в которую Россия поставила весь свой народ", – добавил американский дипломат.
Также Рубин предполагает, что лучший доступ к информации о поле боя усилит насущную потребность Украины в большей помощи со стороны ее союзников. Чиновник Госдепа в этом контексте считает, что Украина еще не является "полноценной демократией", хотя "движется в правильном направлении".
Джеймс Рубин ранее был спикером Госдепартамента США, консультировал его экс-главу Мадлен Олбрайт во время войны в Югославии в 1990-х годах, а также работал с Джо Байденом, когда тот был сенатором.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые СМИ на Западе "недостаточно шокированы" последними российскими ракетными ударами по Украине.