У Держдепі США закликали Україну не приховувати реальний стан на війні

Керівник Центру глобальної взаємодії США при Державному департаменті, відповідального за протидію дезінформації, Джеймс Рубін вважає, що президент Володимир Зеленський повинен бути відкритішим до оголошення інформації про стан війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Politico.

На думку Рубіна, українська влада іноді "може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною для нас", а воєнні кореспонденти, навпаки, "повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського".

"Але в демократичній державі, якою, як ми сподіваємося і все частіше бачимо, стає Україна... вони можуть зрозуміти, що мати воєнних репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з'являються погані новини, – це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в яке Росія поставила весь свій народ", – додав американський дипломат.

Також Рубін припускає, що кращий доступ до інформації про поле бою посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників. Посадовець Держдепу в цьому контексті вважає, що Україна ще не є "повноцінною демократією", хоча "рухається в правильному напрямку".

Джеймс Рубін раніше був речником Держдепартаменту США, консультував його ексочільницю Мадлен Олбрайт під час війни в Югославії у 1990-х роках, а також працював із Джо Байденом, коли той був сенатором.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі ЗМІ на Заході "недостатньо шоковані" останніми російськими ракетними ударами по Україні.