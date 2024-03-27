Глава МИД Польши: Некоторые СМИ на Западе недостаточно шокированы ударами РФ по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем в Риге прокомментировал последние воздушные удары России по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

По его словам, с точки зрения информации на Западе получают лишь фрагменты того, что переживает Украина.

"Мне кажется, что некоторые СМИ на Западе недостаточно шокированы этой беспрецедентной волной воздушного терроризма против Украины", – отметил он.

По поводу инцидента с российской ракетой в польском воздушном пространстве глава МИД заявил, что Варшава оставляет за собой право защищать собственную территорию, которая также является территорией НАТО.

"Но как союзники, мы также должны думать о том, как помочь Украине", – резюмировал Сикорский.

Ранее в МИД Польши заявили, что в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса.

Напомним, в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Североатлантический альянс должен сбивать российские воздушные цели, которые залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО.