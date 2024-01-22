Шторм "Иша" накрыл Британию и Ирландию: тысячи людей без электричества

Десятки тысяч людей остались без электричества, а сотни поездов отменили в понедельник после того, как шторм "Иша" с проливными дождями и порывами ветра обрушился на Британию и Ирландию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Великобритания и Ирландия с осени страдают от серии штормов, которые валят деревья, приводят к отключениям электроэнергии и к наводнениям в речных долинах. "Иша" – девятый такой шторм с сентября.

AP

Около 230 тысяч домов и предприятий обесточены в Ирландии, а 40 тысяч – в соседней Северной Ирландии.

Шторм достиг своего пика ночью. На радиолокационной станции Бризли Вуд на северо-востоке Англии зафиксировали порыв ветра со скоростью почти 160 километров в час.

Железнодорожный оператор Шотландии остановил движение поездов в воскресенье вечером и в понедельник в час пик. Компания Network Rail, которая владеет железнодорожной инфраструктурой в Англии, Шотландии и Уэльсе, заявила, что вводит ограничения скорости на большинстве линий, чтобы предотвратить столкновение с поваленными деревьями и другим мусором, что повлияло на движение поездов в утренние часы.

Несколько основных дорог в Шотландии и северной Англии перекрыли из-за ветра, поваленных деревьев и опрокинутых грузовиков. Главный суперинтендант полиции Северной Ирландии Дэйви Бек сообщил, что многие дороги в этом регионе оставались непроходимыми в понедельник утром.

"Существует также постоянный риск значительных завалов на дорогах, поскольку скорость ветра остается высокой в течение всего понедельника", – сказал он.

Самолеты, направлявшиеся в несколько аэропортов, перенаправили – в частности, рейс с Канарских островов в Дублин, который оказался в Бордо, Франция.

Ранее сообщалось о многочисленных отменах рейсов, поездов и паромов на Британских островах из-за шторма "Иша".

В то же время мэрия Парижа из-за приближения непогоды с сильными шквалами ветра закрыла для посетителей парки столицы и кладбища.

Напомним, из-за шторма рейс Ryanair из Манчестера в Дублин не смог приземлиться в аэропорту назначения и вынужден был лететь аж под Париж, чтобы переждать непогоду.