Для военных Молдовы купят шоколадных круассанов более чем на 14 тысяч евро

Министерство обороны Молдовы объявило тендер на закупку "круассанов с шоколадной начинкой" для воинских частей.

Как сообщает "Европейская правда", внимание на это обратил портал NewsMaker.

Согласно информации на портале госзакупок, Агентство по обеспечению ресурсов и управлению активами молдавского Минобороны планирует закупить сотни килограммов шоколадных круассанов для нужд Национальной армии.

Круасаны с шоколадной начинкой направят до 10 воинских частей по всей стране, в том числе в Кишиневе.

Для закупок Минобороны Молдовы выделило разным военным частям от чуть более шести тысяч до почти 130 тысяч молдавских леев. Общая сумма закупки – около 277 тысяч леев (14 375 евро).

Напомним, прошлым летом Министерство внутренних дел Германии объявило тендер на приобретение до 12 тысяч плавок и четырех тысяч женских купальных костюмов.