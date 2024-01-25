Для военных Молдовы купят шоколадных круассанов более чем на 14 тысяч евро
Министерство обороны Молдовы объявило тендер на закупку "круассанов с шоколадной начинкой" для воинских частей.
Как сообщает "Европейская правда", внимание на это обратил портал NewsMaker.
Согласно информации на портале госзакупок, Агентство по обеспечению ресурсов и управлению активами молдавского Минобороны планирует закупить сотни килограммов шоколадных круассанов для нужд Национальной армии.
Круасаны с шоколадной начинкой направят до 10 воинских частей по всей стране, в том числе в Кишиневе.
Для закупок Минобороны Молдовы выделило разным военным частям от чуть более шести тысяч до почти 130 тысяч молдавских леев. Общая сумма закупки – около 277 тысяч леев (14 375 евро).
Напомним, прошлым летом Министерство внутренних дел Германии объявило тендер на приобретение до 12 тысяч плавок и четырех тысяч женских купальных костюмов.