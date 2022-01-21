Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Для туриста, поехавшего отдыхать за границу, эта история звучит ужасно: у вас украли паспорт или вы потеряли паспорт, а впереди – самолет домой. И вы не понимаете, как на него попасть, потому что в аэропорту нужно предъявить документы, которых у вас просто нет!

Впрочем, такую ​​ситуацию нельзя назвать редкой. Ежегодно более 20 тысяч украинцев обращаются в посольства и консульства за спецдокументом, который позволяет вернуться на родину без паспорта. Официально он называется "Удостоверение личности на возвращение в Украину".

Этот текст следует прочесть каждому, кто хотя бы иногда путешествует за границу.

Не только для того, чтобы знать, как получить это удостоверение, а если паспорт утрачен – то не растеряться и не потерять драгоценное время. Но также для того, чтобы застраховаться от проблем заранее, еще дома, до поездки. Есть простые предохранители, которые существенно упрощают выход из передряги, если вы уже в ней оказались.

Да и в самой процедуре есть свои лайфхаки и подводные камни, которые можно обойти. О них – далее в статье "Европейской правды" и в пояснительном видео.

Как вернуться в Украину без паспорта? Краткая инструкция

Но сначала – коротко о порядке действий. Дальше будут детали.

1) Вы должны пойти в местную полицию.

У консула, который будет оформлять вам удостоверение, законодательство требует прикрепить к делу любую справку из полиции о том, что вы обратились туда в связи с утерей или кражей документов. Чуть ниже мы объясним, как получить эту справку проще, и можно ли обойтись без нее.

2) С этой справкой вы идете в посольство или консульство.

Важно: "почетные консульства" не подходят. Далее мы объясним, где искать ближайшие консульства нужного типа.

3) Чтобы ускорить оформление, в консульстве желательно доказать, что вы – это вы.

Быстрее всего удостоверение выписывают, если у вас есть айди-карта или "внутренний паспорт". Тогда документ могут оформить за считанные минуты. Помогает также копия/скан украденного или потерянного паспорта или приложение "Дія"; впрочем, с ними придется немного подождать. И даже если нет никаких документов – вам все равно помогут, но это может затянуться, не исключено, что на несколько дней.

4) Готовьтесь, что эта услуга – не бесплатная.

Предстоит заплатить за оформление документа (эквивалент $30 в местной валюте). Во многих консульствах эта процедура налажена и существует несколько вариантов оплаты, в том числе на месте. Впрочем, есть возможность оформить удостоверение на возвращение в Украину и бесплатно.

Кроме того, скорее всего, перед походом в консульство придется потратиться на фотографию. Размер – 3,5х4,5 см (или 1,38x1,77 дюйма). Технические возможности использовать оцифрованное фото в консульствах не всегда.

5) Теперь можете лететь домой, но не любым путем.

Желательно возвращаться прямым рейсом. Пересадки возможны, но не все. Это мы тоже объясним.

Далее в тексте – подробно об этом порядке действий и его особенностях в отдельных странах. Например, если я потерял паспорт в Польше, мои действия должны быть другими, чем в Германии. Расскажем, как действовать, если вы, получив удостоверение на возвращение, нашли утерянный вами паспорт.

Подскажем "лайфхаки" для тех, кто потерял паспорт, и расскажем, почему система работает именно так (потому что некоторые вещи могут выглядеть нелогично). И вдобавок – объясним, в чем государству следует изменить процедуру, чтобы не создавать туристам, попавшим в беду, лишнюю и никому не нужную головную боль (потому что сейчас есть и такое).

Как смягчить последствия, если вы потеряли паспорт? Что нужно иметь при себе за границей?

От чрезвычайных происшествий, включая воровство или потерю паспорта, никто не застрахован, так что если это произошло – не корите себя, а сделайте так, чтобы восстановить документы как можно скорее.

Потому что когда вы придете к украинскому консулу, он должен сначала убедиться, что вы не выдаете себя за другого человека.

ЕвроПравда пообщалась с МИД и несколькими консулами, и те заверили: самой быстрой процедурой будет, если у вас есть при себе так называемый "внутренний паспорт". Тогда консулу позволено вообще не проверять заявителя, а просто отсканировать документы и сразу выдать новую "книжечку", которая позволит вернуться домой. Приложение "Дія" не выполняет эту функцию. В то время как в Украине оно приравнено к паспорту, консулам ориентироваться на него не разрешено (эту довольно странную ситуацию можно исправить, дав консулам право проверять силу паспортов в "Дії" через QR-коды, дискуссия об этом сейчас ведется в правительстве).

Впрочем, если у вас есть "Дія" или копия потерянного паспорта – это существенно упростит выдачу вам удостоверения. Тогда консул должен только передать в Киев (в миграционную службу) номер вашей записи в реестре; там сверяют данные, отправляют в консульство ваше фото из документов и дают право выписать вам "временный паспорт", то есть удостоверение для возвращения домой. Это займет определенное время и иногда процесс может дополнительно затянуться, если в Украине выходные, но, как правило, забирает буквально пару часов.

Если же у вас совсем нет документов, нет своего номера паспорта, нет никого дома, кто бы нашел данные документов – процедура может затянуться на пару дней, потому что нужно отыскать ваши данные.

Поэтому вот несколько важных советов для путешественников.

Во-первых, если у вас есть айди-карта – берите ее в поездки за границу и держите в безопасном месте и отдельно от "заграна". Она маленькая, это несложно сделать.

Во-вторых, имейте в телефоне "Дію", или, по крайней мере, фото главной страницы своего паспорта – то, на котором ваше фото, номер паспорта и т.д.

В-третьих, имейте фото паспорта также в своей электронной почте или, скажем, на гугл-диске. В конце концов, у вас могут украсть не только документы, но и телефон. Или, если вы попадете в сильное ненастье или чрезвычайное событие, где паспорт испортится или будет потерян – то же самое произойдет и с телефоном. А интернет-копия позволит получить скан потерянных документов.

В-четвертых, если у вас два действующих загранпаспорта (это разрешено в Украине), то перед поездкой в ​​какую-то далекую страну оставляйте второй дома. В случае, если вы попадете в беду, ваши родственники смогут срочно передать вам второй паспорт курьерской службой типа DHL – и этот документ во многих обстоятельствах будет более удобен для возвращения в Украину.

Справка из полиции, если потеряли/украли "загранпаспорт"

Это первое, что нужно сделать по стандартной процедуре.

Правительственные правила говорят, что в пакете документов, на основании которых консул будет оформлять вам удостоверение, должна быть любая справка от "компетентного органа государства" (т.е. полиции) о том, что вы обратились к ним с заявлением об украденном или потерянном паспорте. Подчеркнем, это требование украинского законодательства устарело, немного бессмысленно, а в ряде государств создает проблемы тем, кто и так попал в беду – но такой пункт в законодательстве есть, и консул должен ему подчиняться.

Мы не зря подчеркнули, что нужна любая справка. Законодательство требует подтвердить, что вы просто обращались в полицию. И если вы принесете в полицию заявление, и вам там поставят штамп "отказ в регистрации заявления" – этого будет вполне достаточно.

Но здесь есть три ключевых проблемы.

Первая – это языковой барьер.

В большинстве государств, куда ездят наши туристы, рядовые полицейские не говорят и не очень понимают английский, а тем более украинский, а турист, который едет, скажем, в Турцию, Грецию или Италию, не должен учить турецкий, греческий или итальянский. Поэтому в случае, если вы отправитесь в полицию с кем-то местным (допустим, очень попросите о помощи сотрудников отеля/апартаментов, где остановились) – это может упростить процедуру.

Вторая проблема – бюрократия в полиции и нежелание заниматься вами.

Это особенность прежде всего южных государств. Здесь также поможет, если вас будет сопровождать кто-то из местных, кто объяснит полиции, что вам не нужно следствие. Или много внимания. Достаточно зафиксировать, что вы обратились, даже не получать помощь – но поставить печать на обращении. Всё, с этим можете идти в консульство.

Третье – это то, что в ряде государств (например, в Польше) полиция вообще не выдает справки об утере паспорта.

Потеря паспорта – не криминальное событие, объясняют полицейские. Поэтому некоторые рекомендуют сразу говорить в полиции, что документы "украли", и тогда справку точно дадут. Но советовать говорить неправду – так себе выход. Все это поднимает резонный вопрос: почему бы правительству не отменить это бессодержательное требование, которое только добавляет головной боли тем, кто и так попал в беду?

Впрочем, многие консулы в отдельных обоснованных случаях идут на уступки и не требуют визита в полицию. К примеру, когда у вас самолет вот-вот и визит в полицию ломает все планы или есть другая уважительная причина – консул под свою ответственность может попросить вас написать письменное объяснение, почему взять справку из полиции невозможно.

Так что в случае, если это действительно имеет значение – учитывайте и такой вариант.

Что делать, если я потерял паспорт в Польше?

То, что Польша не понимает украинского требования о "справке из полиции", имеет особое значение, ведь в этой стране наших граждан больше всего. За 2021 год консульства Украины в Польше выдали нашим гражданам более 5,3 тыс. удостоверений для возвращения в Украину. В доковидный 2019 год их было 3,8 тыс., говорится в статистике, которой располагает ЕвроПравда.

Конечно, здесь в консульства обращаются больше не туристы, а трудовые мигранты, но какая разница? Они тоже граждане, и им тоже нужно помочь.

Чтобы справиться с польскими ограничениями, для них придумали особую процедуру. Если вы потеряли паспорт в Польше и не планируете рассказывать в полиции лживую историю о краже чисто ради справки – то идите в консульство в первую очередь, еще до похода в полицию, взяв имеющиеся документы или копии (как описано выше в этой статье). Консул оформит специальное обращение в полицию с вашими данными, поставит на них свою печать – и уже на этот документ в отделении полиции будет поставлена ​​печать для выполнения законодательного (на самом деле никому не нужного) требования.

А с проштампованной справкой из полиции вы идете в банк для оплаты консульского сбора по реквизитам, которые вам даст консул, в случае необходимости (все это вы выясните во время первого визита в консульство).

Где мне искать консульство, если я потерял паспорт?

Прежде всего, адреса и контакты посольства есть у вас в телефоне, в СМС. Когда вы въезжаете в другую страну с украинским телефонным номером, на него автоматически приходит SMS-сообщение с контактами дипмиссии. Тех, кто потерял паспорт, примут там без предварительной записи и вне электронной очереди.

Кроме того, ближайшее к вам посольство или консульство легко найти на сайте МИД. Там есть специальный раздел, где достаточно выбрать страну, в которой вы оказались – и получите список украинских дипучреждений. Или поискать на гугл-картах.

Обращаем внимание, вам необходим один из трех типов учреждений: "Посольство Украины", "Консульство Украины" или "Генеральное консульство Украины".

ВНИМАНИЕ! "Почетное консульство" вам не поможет – это учреждение никаких украинских документов не оформляет. "Представительство Украины" (при международной организации, например НАТО, ООН и т.д.) тоже не подходит – там в штате нет консула, нет бланков удостоверений и т.д.

Это означает сложности для тех, кто попал в беду не в столице страны Х, а где-то далеко от нее.

Потеряли паспорт где-то на Крите или Родосе? Улететь оттуда домой вы не сможете, придется отправляться сначала в Афины и оформлять там удостоверение. Другого варианта нет. А это – несколько сотен километров (то есть целый день) по морю, на пароме. Потому как даже на внутренний авиарейс вас вряд ли пустят без паспорта (хотя есть примеры, когда с распечатанной копией паспорта и справкой из полиции это удавалось сделать).

Еще хуже тем, кто потерял паспорт в стране, где нет украинского посольства – например, где-нибудь в Африке. Пример – популярный в последнее время курортный остров Занзибар. В этой стране, Танзании, посольства Украины нет, а в соседнюю Кению вас без паспорта не пустят. Можно только представить количество "кругов ада" и сумму расходов туриста, который потеряет там свой паспорт.

Впрочем, такие случаи единичны, и для них в МИД ищут индивидуальные варианты оформления и доставки документов.

Да и вообще подобное чаще случается с украинцами в Европе, где почти всюду украинское консульство находится в пределах трех-четырех часов езды. За доковидный 2019 год в Европе оформили 18 680 удостоверений на возвращение домой, еще 4356 таких документов выдали консульства Украины в государстве-агрессоре и только 1546 – ​​в остальных странах мира, включая популярные среди туристов Турцию и Египет.

Очень важная деталь: если вы, оформив такой временный документ нашли свой паспорт (так бывает! к примеру, потерялся где-то в чемодане или в отеле) – то даже не вздумайте его использовать. Этот документ утратил силу, консульство внесло его в базу потерянных и украденных паспортов Интерпола, так что при попытке пересечения границы по "заграну", который значится как "украденный", вы можете нажить себе лишние проблемы.

Ваш документ на остаток поездки – это удостоверение. А когда вернетесь домой – сможете оформить себе новый полноценный биометрический паспорт.

Оплата и возвращение домой

Оформление удостоверения для возвращения в Украину – платная услуга. Раньше цены были разными во всех государствах, сейчас они унифицированы, речь идет примерно о $30 в валюте страны, где расположено консульство.

Как заплатить эти деньги? К сожалению, здесь по разным консульствам – абсолютный разнобой.

В некоторых странах есть терминал в консульстве и можно заплатить картой; в других позволяют сделать банковский перевод (например, через Приват24 или подобные сервисы) и показать квитанцию; есть и такие, кто не дает иной опции, кроме оплаты через банк. В МИД уверяют, что есть также экстренная процедура (например, в небанковский день), когда деньги сможет принять наличными бухгалтер учреждения. Обо всем этом нужно спрашивать у консула, который при необходимости даст банковские реквизиты и инструкцию.

Впрочем, платить придется не всем.

Во-первых, есть категории (например дети до 16 лет), которые освобождены от оплаты.

Во-вторых, если вас обокрали или вы столкнулись с другими серьезными проблемами – то дипломаты имеют право сделать исключение и оформить документ без оплаты, и только попросят написать заявление о том, что вы попали в беду. Это предусмотрено законодательством и реально нередко применяется – но только тогда, когда консул действительно верит в то, что эти $30 консульского сбора важны для человека.

Кстати, эти средства не идут ни в консульство, ни в МИД – сбор, который платят граждане, полностью перечисляется в госбюджет, поэтому какой-либо мотивации заставлять человека платить у консулов ​​нет. Задача консула – помочь гражданам, и на это стоит рассчитывать.

Итак, вы прошли всю процедуру и получили свое удостоверение. Остался последний этап.

Как вернуться в Украину без паспорта?

Беленькая "книжечка" с вашим фото, которую вы получили, не является заменителем паспорта. Туда нельзя ставить визы; по ней нельзя въезжать даже в безвизовые для украинцев государства; она предназначена исключительно для возвращения в Украину.

Этим документом можно воспользоваться либо для прямых рейсов в Украину, либо для тех рейсов, где у вас есть выписанный "единственный билет" с пересадками, что позволяет пассажиру оставаться в транзитной зоне аэропорта. В качестве примера: если вы, допустим, застряли в Британии и хотите вернуться через европейские города лоукостерами – то вас не пустят на борт, вы ведь не сможете пройти пограничный контроль в шенгенской зоне.

Впрочем, подходящий рейс всегда можно найти. В крайнем случае – в консульстве посоветуют.

Лучше, конечно, вообще не терять свой "загранпаспорт" за границей. Впрочем, нужно быть готовым к неожиданностям. Если вы прочли этот текст и выполните наши советы во время следующего путешествия – то вы к этому уже готовы.

Узнал и рассказал о том, что нужно делать, если вы потеряли паспорт в отпуске, или если у вас украли паспорт в отпуске:

Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"