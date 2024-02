Боевики-хуситы серьезно подбили торговое судно на пути к Красному морю

Боевики-хуситы, действующие с территории Йемена, нанесли серьезные повреждения торговому судну под флагом Белиза, которое направлялось в Красное море.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

В результате ракетного удара хуситов получил значительные повреждения корабль под флагом Белиза, находившийся на тот момент в Баб-эль-Мандебском проливе, между Аеднским заливом и Красным морем. Команде пришлось покинуть судно.

Еще одно судно, как сообщают, дважды попало под обстрел в Аденском заливе.

Центральное командование армии США позже опубликовало коммюнике, в котором сообщило детали инцидента.

Согласно ему, обстрел произошел вечером 18 февраля между 21:30 и 22:45, из контролируемых хуситами районов выпустили две баллистические противокорабельные ракеты. Целью стал балкер MV Rubymar под флагом Белиза, принадлежащий британской компании.

Feb. 18 Summary of Red Sea Activities



Between 9:30 and 10:45 p.m., Feb. 18, two anti-ship ballistic missiles were launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier. One of the missiles struck the… pic.twitter.com/d6Ty7YTwcG