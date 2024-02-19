Боевики-хуситы серьезно подбили торговое судно на пути к Красному морю

Боевики-хуситы, действующие с территории Йемена, нанесли серьезные повреждения торговому судну под флагом Белиза, которое направлялось в Красное море.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

В результате ракетного удара хуситов получил значительные повреждения корабль под флагом Белиза, находившийся на тот момент в Баб-эль-Мандебском проливе, между Аеднским заливом и Красным морем. Команде пришлось покинуть судно.

Еще одно судно, как сообщают, дважды попало под обстрел в Аденском заливе.

Центральное командование армии США позже опубликовало коммюнике, в котором сообщило детали инцидента.

Согласно ему, обстрел произошел вечером 18 февраля между 21:30 и 22:45, из контролируемых хуситами районов выпустили две баллистические противокорабельные ракеты. Целью стал балкер MV Rubymar под флагом Белиза, принадлежащий британской компании.

Feb. 18 Summary of Red Sea Activities



Between 9:30 and 10:45 p.m., Feb. 18, two anti-ship ballistic missiles were launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier. One of the missiles struck the… pic.twitter.com/d6Ty7YTwcG — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 19, 2024

"Одна из ракет попала в судно, нанеся повреждения. Корабль подал призыв о помощи, на который откликнулся военный корабль коалиции и еще одно торговое судно... Команду перевезли в ближайший порт на борту этого торгового судна", – говорится в сообщении.

Хуситы заявили, якобы сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, но американское командование не комментировало этого.

Перед этим в субботу американские силы в Красном море нанесли новые удары по хуситам.

Как известно, с середины ноября поддерживаемые Ираном боевики-хуситы, действующие на территории Йемена, регулярно обстреливают торговые суда, следующие через Красное море, заявив, что таким образом выражают протест против военной операции Израиля в секторе Газа.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.