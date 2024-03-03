Финляндия впервые участвует в совместных оборонных учениях НАТО как член Альянса

В понедельник, 4 марта, начинаются учения Nordic Response 2024, в которых Финляндия впервые примет участие как полноправный член НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Учения будут проходить на территории Финляндии, Швеции и Норвегии.

Они охватывают наземные, морские и воздушные маневры, в них примут участие около 20 тысяч участников из 14 стран, в том числе 4100 финских солдат.

Александер Стубб, который в пятницу принял присягу президента Финляндии, заявил, что 7 марта он совершит свой первый зарубежный визит для инспектирования учений в Норвегии.

"Если бы кто-то сказал мне два года назад, что президент Финляндии совершит свой первый рабочий визит на учения НАТО через неделю после инаугурации, я бы не поверил", – отметил он.

В учениях принимают участие более 100 летательных аппаратов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран НАТО, среди которых истребители, топливозаправщики, транспортные и разведывательные самолеты, а также различные вертолеты.

Напомним, на днях польская полиция предупредила, что в рамках польской ветки масштабных учений НАТО на дорогах страны может наблюдаться большое количество военной техники.

В Польше проходят учения Dragon-24, которые являются частью более крупных маневров Steadfast Defender.

Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.