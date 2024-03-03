Фінляндія вперше бере участь у спільних оборонних навчаннях НАТО як член Альянсу

У понеділок, 4 березня, розпочинаються навчання північних країн НАТО Nordic Response 2024, в яких Фінляндія вперше візьме участь як повноправний член Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Навчання проходитимуть на території Фінляндії, Швеції і Норвегії.

Вони охоплюють наземні, морські і повітряні маневри, в них візьмуть участь близько 20 тисяч учасників з 14 країн, в тому числі 4100 фінських солдатів.

Александер Стубб, який у п'ятницю склав присягу президента Фінляндії, заявив, що 7 березня він здійснить свій перший закордонний візит для інспектування навчань в Норвегії.

"Якби хтось сказав мені два роки тому, що президент Фінляндії здійснить свій перший робочий візит на навчання НАТО через тиждень після інавгурації, я б не повірив", – зазначив він.

У навчаннях беруть участь понад 100 літальних апаратів з Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших країн НАТО, серед яких винищувачі, паливозаправники, транспортні і розвідувальні літаки, а також різні гелікоптери.

Нагадаємо, днями польська поліція попередила, що у рамках польської гілки масштабних навчань НАТО на дорогах країни може спостерігатися велика кількість військової техніки.

У Польщі проходять навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender.

Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.