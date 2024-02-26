Поляков предупредили о массовом передвижении военной техники из-за учений НАТО

Польская полиция предупредила, что в рамках польской ветки масштабных учений НАТО на дорогах страны может наблюдаться большое количество военной техники и на таких участках движение может быть затруднено.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Полиция напомнила, что в Польше идут учения Dragon-24, которые являются частью больших маневров Steadfast Defender-24.

"В ближайшие дни возможно присутствие военных колонн на дорогах и затрудненное движение. Колонны будут сопровождаться военной полицией и соответствующими подразделениями польской армии в сотрудничестве с полицией", – отметили в сообщении.

Это уже не первое подобное объявление за последнее время. Граждан призвали также воздержаться от съемок техники и сообщений о том, что, где и в каком количестве они наблюдали.

Учения Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года, в маневрах примут участие 90 тысяч военных из всех членов НАТО и Швеции, которая в шаге от обретения полноправного членства.

Маневры начались еще 24 января и продлятся до конца мая, большинство мероприятий состоится в странах Центральной Европы.

В польской части учений будут задействованы около 15 тысяч польских военных и 5 тысяч союзнических, вместе с 3500 единицами техники из 10 стран НАТО.