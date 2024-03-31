В Турции проходят местные выборы

В Турции 31 марта проходит голосование на местных выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Во время воскресного голосования граждане Турции выбирают мэров и сельских старост и представителей в региональные и местные советы. За должности соревнуются представители 34 политических партий. Среди главных конкурентов – партия действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана "Партия справедливости и развития", главная оппозиционная политсила "Республиканская народная партия" (CHP), "Партия националистического движения" (MHP), "Хорошая партия" (IYI) и "Демократическая народная партия".

В голосовании могут участвовать более 61 млн избирателей на более 200 000 избирательных участках.

В 32 восточных провинциях страны из всего 81 голосование началось в 7 утра и продлится до 16 часов, в остальных – с 8 утра и продлится до 17 часов.

Напомним, в начале месяца президент Турции намекнул, что в будущем может уйти из политики.

В следующее воскресенье местные выборы пройдут в Польше, продолжающаяся кампания перед ними имеет влияние в том числе на польско-украинские отношения.