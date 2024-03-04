Латвия фиксирует рост потока мигрантов на границе с Беларусью

В Латвии снова фиксируют рост потока мигрантов, которые пытаются нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс, которого цитирует Delfi.

"Январь, начало февраля были спокойными, но последние дни показывают, что количество нарушений снова растет. В феврале было 75 попыток незаконного пересечения границы, в марте уже 46, и это только начало месяца", – сказал Пуятс.

По его словам, на фоне роста числа нарушений будет поднят вопрос о восстановлении усиленного режима охраны границы.

Говоря об инфраструктуре границы, Пуятс выразил подозрения, что ее повреждением занимаются "непосредственно должностные лица противоположной стороны": "Видно, что это не только инициатива самих нарушителей".

Усиленный режим работы охраны на границе с Беларусью был отменен с 11 февраля этого года, при этом пропускной пункт в Силени остается закрытым.

Ранее министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.