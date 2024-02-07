Латвия не будет открывать пропускной пункт на границе с Беларусью

Правительство Латвии приняло решение не открывать с 11 февраля пункт пропуска "Силене" на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает МВД Латвии.

Решение приняли, учитывая необходимость предотвращения незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также возможной угрозы внутренней безопасности Латвии, отмечает ведомство.

В то же время, говорится в сообщении, усиленный режим охраны границы не будет продлен, учитывая успешные усилия по уменьшению количества попыток нелегального пересечения границы на латвийско-белорусской границе, где количество попыток незаконного пересечения было минимальным.

"Следует отметить, что в случае необходимости усиленный режим работы системы пограничного наблюдения может быть восстановлен немедленно", – указывает МВД Латвии.

Из-за резкого увеличения количества попыток незаконного пересечения границы в 2023 году Латвия объявила об усиленном режиме охраны границы сроком на шесть месяцев с 11 августа 2023 года до 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилского самоуправлений.

Решение о приостановлении работы пункта пересечения границы в "Силене" также учитывало финский опыт закрытия пунктов пересечения границы на границе с РФ из-за значительного увеличения количества мигрантов на этих КПП.

Накануне сообщалось, что комиссия национальной безопасности Литвы предложила закрыть еще два пункта пропуска на белорусской границе и принять меры для сокращения поездок между двумя странами.

В целом четыре КПП на границе с Беларусью в настоящее время остаются открытыми после того, как Литва закрыла два пункта пропуска в августе прошлого года.

Ранее министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.