Албания открыла авиабазу советских времен для самолетов НАТО

Албания, у которой нет собственных истребителей, открыла в понедельник восстановленную авиабазу Кучова советских времен для обслуживания самолетов НАТО на фоне опасений из-за угроз со стороны РФ.

Об этом заявил албанский премьер-министр Эди Рама, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В НАТО потратили более 50 миллионов евро на албанскую авиабазу для усиления своего присутствия в регионе.

Воздушное пространство адриатической страны защищают Италия и Греция.

"Это база, которая (добавит) еще один элемент безопасности для нашего региона Западных Балкан, о котором мы все знаем, что это регион, которому угрожает опасность и неоимперские амбиции Российской Федерации", – сказал Рама во время открытия.

Два истребителя, которые прилетели с авиабазы НАТО "Авиано" в Италии, приземлились в Кучове в честь открытия.

Небольшой городок Кучова ранее был известен как "город Сталина". Здесь советские и китайские истребители МиГ находились в режиме ожидания приказа подниматься в воздух в случае войны с Западом, которая так и не наступила.

По словам Рамы, вероятными целями коммунистов тогда могли стать Австрия, Германия, Италия и Дания.

"Сегодня мы живем в другую эпоху, и, к счастью, Албания находится на другой стороне", – добавил премьер страны.

Албания также ведет переговоры с НАТО о строительстве военно-морской базы в Порто-Романо на побережье Адриатического моря.

Напомним, в субботу эскадрилья ВВС Вооруженных сил Германии приняла командование на латвийской авиабазе Лиелварде, откуда немецкие пилоты впервые возьмут на себя "воздушное патрулирование над странами Балтии".

1 марта немецкие истребители вылетели с латвийской военной базы Лиелварде на перехват российских самолетов вблизи территориальных вод Латвии.