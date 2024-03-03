Бундесвер девять месяцев будет патрулировать воздушное пространство над странами Балтии

В течение следующих девяти месяцев Вооруженные силы Германии снова будут контролировать воздушное пространство над балтийскими странами – Эстонией, Латвией и Литвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Накануне tскадрилья ВВС Вооруженных сил Германии приняла командование на латвийской авиабазе Лиелварде, откуда немецкие пилоты впервые возьмут на себя "воздушное патрулирование над странами Балтии".

До конца ноября на латвийской авиабазе будут дислоцироваться до шести истребителей Eurofighter и около 200 солдат.

"Воздушное патрулирование НАТО имеет огромное значение для безопасности жителей Латвии и стран Балтии", – заявил генеральный инспектор ВВС Германии Инго Герхартц.

Он также отметил важность коллективной обороны в странах, граничащих с Россией.

"Германия была и остается надежным другом и партнером всех стран Балтии. А ВВС твердо стоят на стороне Латвии и всего Балтийского региона", – подчеркнул он.

Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей, и с 2004 года союзники по НАТО поочередно обеспечивают безопасность воздушного пространства стран Балтии.

Напомним, 1 марта немецкие истребители вылетели с латвийской военной базы Лиелварде на перехват российских самолетов вблизи территориальных вод Латвии.

Напомним, в 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.