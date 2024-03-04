В Швеции выписали автомобилям иностранных посольств более 800 штрафов за неправильную парковку

Более 850 тысяч крон штрафов накопили автомобили различных посольств в Швеции за последний год за нарушения, связанные с парковкой автомобилей, при этом большинство штрафов так и не оплатили.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Поводом для новости стал громкий инцидент в минувшие выходные, когда микроавтобус посольства Эфиопии оказался посреди железнодорожных путей и парализовал движение на этой ветке в утренние часы. Выглядит так, что он ехал туда по рельсам несколько километров. Посольство извинилось за этот случай.

Выяснилось, что с 2018 года авто посольства Эфиопии накопили 47 штрафов, из которых оплатили только один.

Статистика Транспортного агентства Швеции свидетельствует, что авто иностранных дипломатических миссий за последний год собрали 831 штраф, из них оплатили только 135.

Представитель Транспортного агентства Микаэль Андерссон объяснил, что дипломаты-нарушители имеют определенные привилегии из-за своего статуса, поэтому в случае таких инцидентов информацию передают в МИД и уже министерство контактирует с посольствами по этому поводу.

Совокупная сумма выписанных штрафов достигает более 858 тысяч шведских крон – существенно больше, чем 773 тысячи в 2022 году, но и меньше, чем более миллиона в 2020 году.

Среди топ-нарушителей оказались дипломатические авто Азербайджана (56 штрафов, один оплачен), Казахстана (49 штрафов, один оплачен) и Саудовской Аравии (41 штраф, 5 оплаченных).

В первой десятке оказались в том числе Турция и Китай, а также несколько государств европейского региона, в частности Литва, Грузия и Молдова (которые не уплатили ни одного штрафа). Ниже в списке фигурируют и несколько других государств ЕС и Соединенные Штаты.

В 2021 году первое место в списке парковщиков-нарушителей занимали российские дипломаты, накопив 134 штрафа, из которых оплатили только один. Но с тех пор эта цифра существенно снизилась, за 2023 год авто посольства РФ собрали лишь 12 штрафов. Издание не уточняет, насколько это совпадает с сокращением количества российских дипломатов в Швеции после начала полномасштабной войны.

Недавно в Болгарии выяснили, что российские дипломаты вероятно забрали с собой сантехнику и мебель из здания генконсульства, когда выезжали оттуда после его закрытия.