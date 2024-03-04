У Швеції виписали автомобілям іноземних посольств понад 800 штрафів за неправильне паркування 

Автомобілі різних посольств у Швеції накопичили за останній рік понад 850 тисяч крон штрафів за порушення, пов’язані з паркуванням, при цьому більшість штрафів так і не сплатили.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Приводом для новини став гучний інцидент минулими вихідними, коли мікроавтобус посольства Ефіопії опинився посеред залізничних колій та паралізував рух на цій гілці у ранкові години. Виглядає так, що він їхав туди по рельсах кілька кілометрів. Посольство перепросило за цей випадок.

З’ясувалося, що з 2018 року авто посольства Ефіопії накопичили 47 штрафів, з яких сплатили лише один.

Статистика Транспортного агентства Швеції свідчить, що авто іноземних дипломатичних місій за останній рік зібрали 831 штраф за неправильне паркування, з них сплатили лише 135.

Речник Транспортного агентства Мікаель Андерссон пояснив, що дипломати-порушники мають певні привілеї через свій статус, тож у разі таких інцидентів інформацію передають до МЗС і вже міністерство контактує з посольствами з цього приводу.

Сукупна сума виписаних штрафів сягає понад 858 тисяч шведських крон – суттєво більше, ніж 773 тисячі у 2022 році, але й менше, ніж понад мільйон у 2020 році.

Серед топ-порушників опинилися дипломатичні авто Азербайджану (56 штрафів, один сплачений), Казахстану (49 штрафів, один сплачений) і Саудівської Аравії (41 штраф, 5 сплачених).

У першій десятці опинилися у тому числі Туреччина і Китай, а також кілька держав європейського регіону, зокрема Литва, Грузія і Молдова (які не сплатили жодного штрафу). Нижче у списку фігурують і декілька інших держав ЄС та Сполучені Штати.

У 2021 році перше місце у списку паркувальників-порушників займали російські дипломати, накопичивши 134 штрафи, з яких сплатили лише один. Але відтоді ця цифра суттєво знизилася, за 2023 рік авто посольства РФ зібрали лише 12 штрафів. Видання не уточнює, як це корелює зі скороченням кількості російських дипломатів у Швеції після початку повномасштабної війни.

Нещодавно у Болгарії з'ясували, що російські дипломати ймовірно забрали з собою сантехніку і меблі з будівлі генконсульства, коли виїздили звідти після його закриття.