В Грузии проходят военные учения с участием стран НАТО

В течение следующих двух недель в Грузии военнослужащие страны, а также стран-членов НАТО проведут многонациональные военные учения "Троянский след".

Об этом сообщили в Минобороны Грузии и посольстве США, пишет "Европейская правда".

Военнослужащие будут работать над улучшением сотрудничества и координации в рамках всемирной сети партнеров и союзников.

"Грузия, участвуя в учениях в третий раз, еще больше укрепит свои оборонительные способности и оперативную совместимость со странами-членами НАТО. Учениями "Троянский след" руководит европейское командование специальных операций США", – говорится в заявлении дипведомства США.

Учения проходят одновременно в трех странах – Румынии, Греции и Грузии. В компоненте, который пройдет в Грузии, участвуют представители спецназа США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании.

К учениям также присоединятся резервисты территориальной обороны Минобороны Грузии и представители добровольческих организаций.

Военные будут выполнять различные задачи на суше и на море как в восточной, так и в западной Грузии.

Напомним, в понедельник более 20 тысяч солдат из 13 стран начали участие в учениях НАТО в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции.

А в конце февраля польская полиция предупредила, что в рамках польской ветки масштабных учений НАТО на дорогах страны может наблюдаться большое количество военной техники.