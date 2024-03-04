На севере НАТО начинаются масштабные военные учения

В понедельник НАТО начинает учения по защите своей недавно расширенной территории – более 20 тысяч солдат из 13 стран примут участие в учениях, которые пройдут в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

По словам финских военных, в учениях Nordic Response-2024 под руководством Норвегии участвуют более 4 тысяч финских солдат, что является крупнейшим участием страны-новичка в зарубежных учениях за всю историю НАТО.

"Впервые Финляндия как страна-член НАТО примет участие в учениях по коллективной обороне регионов Альянса", – говорится в заявлении Сил обороны Финляндии.

В течение многих лет учения НАТО, проводимые дважды в год в арктических районах на севере Норвегии, носили название Cold Response ("Холодный ответ").

"Однако благодаря расширению НАТО за счет Финляндии, а впоследствии и Швеции, мы расширяем учения до Nordic Response", – говорится на сайте норвежских вооруженных сил.

В этом году учения в равной степени принимают Финляндия, Норвегия и Швеция.

В учениях, которые продлятся до 15 марта, участвуют Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Соединенные Штаты.

Примерно половина войск, участвующих в учениях, будет тренироваться на суше.

Остальные будут тренироваться на море, с участием более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных десантных судов, а также в воздухе с участием более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки и вертолетов, сообщают норвежские военные.

По словам норвежских военных, совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Скандинавского региона.

Напомним, на днях польская полиция предупредила, что в рамках польской ветки масштабных учений НАТО на дорогах страны может наблюдаться большое количество военной техники.

В Польше проходят учения Dragon-24, которые являются частью более крупных маневров Steadfast Defender.

Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.