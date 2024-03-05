Трамп выиграл кокусы в еще одном штате накануне "супервторника"

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник выиграл республиканские кокусы – на этот раз в штате Северная Дакота – одержав еще одну победу на своем пути к президентской номинации от Республиканской партии.

Об этом сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

Голосование в Северной Дакоте было последним перед "супервторником" – днем в календаре предварительного голосования, когда на кону стоит наибольшее количество делегатов.

Трамп получил более 84% голосов в штате, согласно оценке AP. Благодаря такой высокой поддержке Трамп получит всех 29 делегатов от штата.

Сейчас конкурентка Трампа Никки Хейли выиграла только одно предварительное голосование – в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас у Трампа 273 делегата. Хейли, которая не получила ни одного делегата от Северной Дакоты, имеет 43.

Во вторник 865 делегатов – или 36% от всех участвующих делегатов – будут избраны в более чем десяти штатах.

Номинантом от Республиканской партии станет кандидат, который получит большинство делегатов партии – 1215 из 2429.

Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.