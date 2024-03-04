Конкурентка Трампа впервые победила на праймериз

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая соревнуется с Дональдом Трампом за республиканскую номинацию на выборах президента США, впервые победила на праймериз, что произошло в округе Колумбия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По данным Associated Press, Хейли победила с результатом 63% против 33%. Она получила голоса всех 19 делегатов и удвоила количество своих голосов на Национальном съезде республиканцев в Милуоки в июле.

Сейчас у нее 43 делегата, в то время как у ее конкурента и бывшего президента США 244 делегата, отмечает Bloomberg.

По словам Хейли, она будет продолжать бороться за номинацию по крайней мере до конца гонки, хотя и отказалась назвать праймериз, в победе на которых она уверена.

Ранее конкурентка Трампа прибегла к откровенной критике оппонента, отрицая намерения завершить свою кампанию.

Перед этим Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.

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