Министр обороны Германии: Участник слитого разговора офицеров ВВС говорил по незащищенной линии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что один из участников перехваченных РФ секретных переговоров руководства немецких ВВС по поставкам ракет Taurus Украине звонил по незащищенной линии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

По его словам, один из участников, звонивший из Сингапура, воспользовался открытым незашифрованным каналом, чтобы принять участие в разговоре, который проводился через онлайн-сервис Webex.

"Наши системы связи не были скомпрометированы. Причиной того, что звонок мог быть записан, была операционная ошибка одного человека", – цитирует Писториуса Reuters.

Он подчеркнул, что использование незашифрованной платформы Webex для разговора было санкционировано, отметив, что это было не готовое программное обеспечение, а специально сертифицированное, с серверами в вычислительных центрах Бундесвера в Германии.

Россия, скорее всего, перехватила военный звонок случайно, благодаря широкомасштабному наблюдению, а не с помощью шпиона или скомпрометированных немецких систем, заявил чиновник.

Писториус добавил, что против участников разговора начато дисциплинарное производство.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".