Глава спецслужбы Молдовы раскрыл планы России сорвать вступление страны в ЕС

Глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.

Об этом Мустяце сообщил на пресс-конференции 5 марта, его заявление приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".

"В распоряжении СИБ оказались данные, которые указывают на беспрецедентный уровень интенсивности действий РФ. Цель этих действий – скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, подорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния", – заявил Мустяце.

Первый этап, по его словам, начался в 2023 году, когда были попытки скомпрометировать местные выборы.

"Сейчас пытаются реализовать следующие два этапа с намерением вмешаться в электоральные процессы в этом году. Есть информация о попытке скомпрометировать референдум о евроинтеграции, президентские выборы, а также очернить учреждения и кандидатов, которые будут продвигать идею евроинтеграции", – сказал Мустяце.

По его словам, еще один этап запланирован на 2025 год. Его цель – взять под контроль парламент Молдовы.

"Эта стратегия включает три основных элемента. Поддержка политиков, которые находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации... Планируются кризисы в экономической, социальной сферах, социальные конфликты с целью разжигания межнациональной розни, кризисы безопасности и общественного порядка, в частности в Гагаузии или на левом берегу Днестра. Эти кризисы будут запускать последовательно или параллельно, часто с помощью согласованных действий и пропаганды", – заявил глава СИБ.

Третий элемент, по словам Мустяце, – "масштабные информационные атаки для усиления психологического эффекта кризисов".

"Главный актор, на которого ставит РФ, – группировка Илана Шора. Согласно данным, главная задача Илана Шора на 2024 год – скомпрометировать результаты референдума. Другая группа политических деятелей получила задание продвигать доктрину государственников, которая на самом деле обслуживает риторику России", – добавил он.

Также глава СИБ утверждает, что весной этого года пророссийские силы в Молдове могут возобновить свои протесты.

Ранее министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предупредил, что Россия продолжит свою гибридную войну в 2024 году накануне президентских выборов и референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Перед этим сообщалось, что европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы, которая сталкивается с дестабилизацией со стороны России.