Глава МИД Молдовы: РФ усилит против нас гибридную войну и может повлиять на выборы

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предупредил, что Россия продолжит свою гибридную войну в 2024 году накануне президентских выборов и референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Digi24.

"Безусловно, Молдова остается мишенью для РФ и в контексте президентских выборов, и референдума о европейской интеграции. Мы уже некоторое время наблюдаем попытки дестабилизировать ситуацию, продвигать нарративы, которые противоречат национальным интересам и интересам молдавских граждан", – отметил Попшой.

Впрочем, по его словам, государственные институты страны готовы противостоять любым вызовам, которые могут возникнуть со стороны России в ближайший период.

"Молдова, государственные институты и общество в целом с каждым днем становятся более устойчивыми, потому что умеют учиться на ошибках и на таких ситуациях, когда на уровне общества создается тревога", – добавил он.

Глава МИД указал, что институты Молдовы, будь то Центр стратегических коммуникаций, который вскоре начнет свою работу, или другие соответствующие учреждения, в частности Служба информации и безопасности, становятся более устойчивыми к этим гибридным атакам, и Кишинев находится в лучшем положении, чем два года назад, когда, по его мнению, оно было куда более уязвимым.

Ранее сообщалось, что европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы, которая сталкивается с дестабилизацией со стороны России.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.