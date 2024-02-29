Франция: В Европе обсуждают дальнейшую помощь Молдове на фоне дестабилизации со стороны РФ

Европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы, которая сталкивается с дестабилизацией со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Заместитель представителя МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел и обороны некоторых европейских стран на встрече в Париже в ближайшие дни, которая также будет посвящена усилению поддержки Украины.

"Молдова сталкивается со все более агрессивными попытками дестабилизации. И за ситуацией в Приднестровье следят с большим вниманием", – отметил он.

По словам европейских дипломатов, на которых ссылается Reuters, встреча может состояться 7 марта. Она была запланирована после саммита по помощи Украине в начале этой недели.

Цель встречи – выработать конкретные идеи по киберзащите, производству оружия, защите стран, которым угрожает РФ, в частности Молдовы, защите границы Украины с Беларусью и по операциям по разминированию.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему.