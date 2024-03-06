Испанский министр увидела риски для психического здоровья в открытых допоздна ресторанах

Министр труда Испании Йоланда Диас считает безумием то, что рестораны в стране работают до поздней ночи, поскольку работа после 22:00 может представлять риски для психического здоровья.

Об этом пишет издание The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Диас охарактеризовала ночную ресторанную культуру страны как отстающую от остальных стран Европы.

"Страна, в которой рестораны работают в час ночи, не является разумной. И дальше продолжать часы работы до неизвестно какого времени – это безумие", – сказала она.

Оппозиционная Народная партия и бизнес-ассоциации поспешили отреагировать на заявление. Изабель Диас Аюсо, региональный президент Мадрида и ярый критик центрального правительства, в комментариях в социальных сетях обвинила власти в желании, чтобы люди "скучали и были дома".

"В Испании лучшая ночная жизнь в мире, улицы полны жизни и свободы. И это также обеспечивает занятость", – продолжила Аюсо.

Федерация "Испания ночью", представляющая группы, которые занимаются организацией досуга и развлечений, утверждает, что ночная жизнь страны является туристической приманкой.

В основе спора лежит длительная дискуссия об изнурительном испанском рабочем дне, который может длиться более 11 часов, в результате чего многие люди в стране ужинают в то время, как другие в Европе ложатся спать.

В 2016 году Народная партия пообещала работать над сокращением рабочего дня и улучшением баланса между работой и личной жизнью по всей стране.

Отвечая во вторник на вопрос о критике, Диас сказала, что ее единственной целью была защита прав работников.

По словам Диас, которая возглавляет левую платформу "Сумар", ее партия "очень сильно" выступает за досуг. "Настолько, что мы хотим сократить рабочий день... Мы хотим, чтобы люди наслаждались жизнью", – сказала она в интервью испанскому телеканалу TVE.

"Смены после 22:00 – это ночные смены и, как таковые, они несут определенные риски, например, риски для психического здоровья", – сказала Диас, очевидно, ссылаясь на многочисленные исследования, которые связывают посменную работу с повышенным риском ухудшения психического здоровья.

"Так давайте прекратим тривиализировать эти вопросы, которые являются очень серьезными для жизни работающих мужчин и женщин в нашей стране", – добавила она.

Диас подчеркнула, что те, кто работает после 10 вечера, должны получать компенсацию.

Напомним, эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в городе Валенсия привел к улучшению здоровья и благосостояния работников и качества воздуха, а также к росту активности в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Проект сокращения рабочей недели за счет государственных праздников, который длился в апреле-мае, инициировала предыдущая левая коалиция городских властей.