Іспанська міністерка побачила ризики для психічного здоров'я у відкритих допізна ресторанах

Міністерка праці Іспанії Йоланда Діас вважає божевіллям те, що ресторани у країні працюють до пізньої ночі, оскільки робота після 22:00 може становити ризики для психічного здоров'я.

Про це пише видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Діас охарактеризувала нічну ресторанну культуру країни як таку, що відстає від решти країн Європи.

"Країна, в якій ресторани працюють о першій годині ночі, не є розумною. Й далі продовжувати години роботи до невідомо якого часу – це божевілля", – сказала вона.

Опозиційна Народна партія та бізнес-асоціації поспішили відреагувати на заяву. Ізабель Діас Аюсо, регіональна президентка Мадрида і запекла критикиня центрального уряду, в коментарях у соціальних мережах звинуватила владу в бажанні, щоб люди "нудьгували і були вдома".

"В Іспанії найкраще нічне життя у світі, вулиці сповнені життя і свободи. І це також забезпечує зайнятість", – продовжила Аюсо.

Федерація "Іспанія вночі", що представляє групи, які займаються організацією дозвілля та розваг, стверджує, що нічне життя країни є туристичною принадою.

В основі суперечки лежить тривала дискусія про виснажливий іспанський робочий день, який може тривати понад 11 годин, в результаті чого багато людей в країні вечеряють у той час, як інші в Європі лягають спати.

У 2016 році Народна партія пообіцяла працювати над скороченням робочого дня і поліпшенням балансу між роботою і особистим життям по всій країні.

Відповідаючи у вівторок на запитання про критику, Діас сказала, що її єдиною метою був захист прав працівників.

За словами Діас, яка очолює ліву платформу "Сумар", її партія "дуже сильно" виступає за дозвілля. "Настільки, що ми хочемо скоротити робочий день... Ми хочемо, щоб люди насолоджувалися життям", – сказала вона в інтерв'ю іспанському телеканалу TVE.

"Зміни після 22:00 – це нічні зміни і, як такі, несуть певні ризики, наприклад, ризики для психічного здоров'я", – сказала Діас, вочевидь, посилаючись на численні дослідження, які пов'язують позмінну роботу з підвищеним ризиком погіршення психічного здоров'я.

"Тож давайте припинимо тривіалізувати ці питання, які є дуже серйозними для життя працюючих чоловіків і жінок в нашій країні", – додала вона.

Діас підкреслила, що ті, хто працює після 10 вечора, повинні отримувати компенсацію.

Нагадаємо, експеримент із чотириденним робочим тижнем у місті Валенсія призвів до поліпшення здоров'я й добробуту працівників та якості повітря, а також до зростання активності в готельному і ресторанному бізнесі.

Проєкт скорочення робочого тижня за рахунок державних свят, який тривав у квітні-травні, ініціювала попередня ліва коаліція міської влади.