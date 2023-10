В Португалии задержали русскоговорящего туриста, который в ресторане перепутал "гранат" с "гранатой"

В Португалии полиция задержала русскоязычного туриста, который перепутал португальские слова "гранат" и "граната", когда заказывал напиток в Лиссабоне.

Об этом говорится в публикации издания The Telegraph, пишет "Европейская правда".

36-летний русскоязычный мужчина из Азербайджана оказался в наручниках и был окружен вооруженной полицией после того, как языковое приложение предложило ему неправильный перевод фруктового сока, который он пытался заказать.

По данным португальской газеты Correio da Manhã, турист с помощью своего телефона перевел русское слово "гранат", а затем написал предложение на португальском, чтобы персонал ресторана в районе Кайш-ду-Содре мог понять его заказ.

Но официант прочитал неточный перевод как угрозу. Испугавшись, будто клиент говорит, что у него есть граната, официант вызвал полицию.

Согласно видео, снятому на автостоянке возле ресторана, туристу приказали лечь лицом на землю на улице. Пятеро вооруженных полицейских подошли к нему и обездвижили его, взяв его руки в наручники.

Cais do Sodré – Magrebino do Azerbaijão com passaporte israelita ameaça lançar uma granada dentro do restaurante Portugália, usando uma aplicação de tradução. Após falar com o MP e a PJ, o magrebino foi libertado.https://t.co/lIZSqshnNl pic.twitter.com/2SX1Sawsmd