В Португалии задержали русскоговорящего туриста, который в ресторане перепутал "гранат" с "гранатой"

В Португалии полиция задержала русскоязычного туриста, который перепутал португальские слова "гранат" и "граната", когда заказывал напиток в Лиссабоне.

Об этом говорится в публикации издания The Telegraph, пишет "Европейская правда".

36-летний русскоязычный мужчина из Азербайджана оказался в наручниках и был окружен вооруженной полицией после того, как языковое приложение предложило ему неправильный перевод фруктового сока, который он пытался заказать.

По данным португальской газеты Correio da Manhã, турист с помощью своего телефона перевел русское слово "гранат", а затем написал предложение на португальском, чтобы персонал ресторана в районе Кайш-ду-Содре мог понять его заказ.

Но официант прочитал неточный перевод как угрозу. Испугавшись, будто клиент говорит, что у него есть граната, официант вызвал полицию.

Согласно видео, снятому на автостоянке возле ресторана, туристу приказали лечь лицом на землю на улице. Пятеро вооруженных полицейских подошли к нему и обездвижили его, взяв его руки в наручники.

Cais do Sodré – Magrebino do Azerbaijão com passaporte israelita ameaça lançar uma granada dentro do restaurante Portugália, usando uma aplicação de tradução. Após falar com o MP e a PJ, o magrebino foi libertado.https://t.co/lIZSqshnNl pic.twitter.com/2SX1Sawsmd — Invictus Portucale (@PT_Invictus) October 29, 2023

Туриста доставили в ближайший участок полиции для допроса. Позже его отпустили, поскольку выяснилось, что у него не было никакого оружия. Также обыскали его гостиничный номер.

Представитель полиции сказал, что полицейские задержали подозреваемого, когда он пытался покинуть заведение, прежде чем провести "тщательный осмотр помещения".

Лиссабонская полиция также провела поиск в своих базах данных и обратилась к источникам из антитеррористического координационного подразделения Португалии, но ничего не нашла на туриста.

В португальском языке "гранат" переводится как romã, а "граната" – как granada.

Ранее в этом месяце органы безопасности Португалии повысили официальный уровень террористической угрозы страны от умеренного до значительного. Это произошло после нападений исламских экстремистов в Бельгии и Франции на волну войны Израиля и ХАМАС.