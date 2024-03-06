Более 550 сотрудников Европарламента заявили о травле на работе

Более 550 сотрудников Европейского парламента утверждают, что подвергались по меньшей мере психологической травле на работе.

Об этом свидетельствует анонимный опрос, проведенный MeTooEP, его данные приводит Politico, пишет "Европейская правда".

С июня по август 2023 года было опрошено 1 135 человек об их опыте харассмента на рабочем месте.

Почти половина опрошенных (49,6%) заявили, что подверглись психологической травле на работе, 15,5% заявили, что подверглись сексуальным домогательствам, а 8,1% столкнулись с физическими атаками.

Опрос также показал, что 42,4% респондентов были свидетелями определенной формы харассмента на рабочем месте.

Многие респонденты заявили, что не сообщали об этом официально, ссылаясь на то, что "обидчик был сильнее", "не хватало доверия", "был страх перед последствиями" и "была нечеткая процедура сообщения".

Те, кто поднимал этот вопрос в парламенте, чаще всего сообщали, что не было принято никаких мер, что их заявления не воспринимались серьезно или что их наказал руководитель. Ни один человек не выбрал ответ: "кто-то поговорил с обидчиком, чтобы изменить его поведение".

Многие из них сообщили, что впоследствии их перевели на другую работу, а некоторых поощряли вообще покинуть парламент.

Ранее сообщалось, что евродепутата из Люксембурга наказали за травлю подчиненных, ее осудил премьер страны.

А бельгийские власти обратились в Европарламент с просьбой снять неприкосновенность с греческого евродепутата Алексиса Георгулиса после того, как сотрудница Еврокомиссии подала жалобу о сексуальных домогательствах.