Швейцария проведет международную конференцию по разминированию Украины

В швейцарской Женеве в октябре 2024 года состоится конференция по гуманитарному разминированию Украины.

Об этом на пресс-конференции 15 января объявила президент Швейцарии Виола Амгерд по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

Председатель швейцарского Федерального совета отметила, что для будущего восстановления Украины центральным вопросом является разминирование, и напомнила, что ее государство в прошлом году утвердило рассчитанный на четыре года пакет помощи объемом в 100 миллионов франков.

"В октябре этого года в Женеве состоится конференция по этому вопросу", – анонсировала она, не уточнив подробностей.

Амгерд указала, что гуманитарное разминирование является предпосылкой для возвращения перемещенных украинцев в дома и сбора урожая.

"Если в такой большой стране-экспортере, как Украина, будет собираться меньше урожая, это, как известно, будет иметь глобальные негативные последствия", – пояснила председатель швейцарского Федерального совета.

Она также напомнила, что Швейцария запланировала на 2025-2028 годы 1,5 миллиарда франков на поддержку восстановления Украины.

Ранее стало известно, что Швейцария и Украина начнут совместную подготовку к мирной конференции на высшем уровне.