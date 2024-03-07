Палата представителей США одобрила пакет расходов для предотвращения шатдауна

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила пакет из шести законопроектов о расходах на $460 млрд, направив законопроект в Сенат за несколько дней до пятничного дедлайна частичного закрытия правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Законодательство, которое финансирует множество программ и ведомств до конца 2024 финансового года примерно для четверти финансирования федеральных агентств, прошло в Палате представителей 339 голосами против 85, где его поддержали 207 демократов и 132 республиканцы.

Пакет предусматривает выделение более 450 миллиардов долларов на финансирование министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, юстиции, торговли и энергетики.

Законодательство теперь направляется в Сенат, лидер большинства которого Чак Шумер заявил, что голосование состоится на этой неделе, чтобы Конгресс мог профинансировать соответствующие ведомства "с запасом времени до пятничного дедлайна".

Остальные шесть законопроектов о государственном финансировании, которые финансируют министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения и социальных служб, должны быть приняты 22 марта, и главные распорядители бюджетных средств говорят, что проголосовать за них будет труднее из-за разногласий между демократами и республиканцами.

Ранее лидеры Конгресса США обнародовали детальное соглашение о продлении работы значительной части правительства до 30 сентября, чтобы избежать шатдауна – приостановления работы учреждений федерального правительства – в конце недели.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

По данным CNN, Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе с Мексикой.