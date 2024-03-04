В Конгрессе США представили проект о финансировании правительства

Лидеры Конгресса США обнародовали детальное соглашение о продлении работы значительной части правительства до 30 сентября, чтобы избежать очередного дедлайна шатдауна в конце недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Пакет в размере 436 миллиардов долларов, покрывающий около четверти финансирования правительственных учреждений, является первым реальным шагом на пути к решению идеологических противоречий между партиями, из-за которых США работали более пяти месяцев без полноценного бюджета.

Как отмечает Reuters, в законопроекте на 1050 страниц подробно изложено финансирование шести из 12 сегментов правительства, на которые Конгресс обязан выделить деньги, в то же время средства на остальные шесть должны быть выделены позже в этом месяце.

"Проект поддерживает агрессивные инвестиции, которые демократы обеспечили для американских семей, американских рабочих и национальной обороны Америки", – заявил лидер сенатского большинства от демократов Чак Шумер.

Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон в своем заявлении сказал, что его однопартийцы "обеспечили ключевые победы консервативной политики, отклонили предложения левых сил и ввели резкое сокращение агентств и программ, критически важных для повестки дня президента Байдена".

По словам Шумера, сначала законопроект должна проголосовать Палата представителей, прежде чем Сенат сможет рассмотреть его до пятницы. Палата представителей должна вернуться к работе во вторник.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства, который позволяет предотвратить шатдаун со следующего дня.

Закон продлевает финансирование по части федеральных правительственных программ до 8 марта, а по остальным – до 22 марта 2024 года.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

По данным CNN, Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе с Мексикой.