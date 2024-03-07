Спецслужбы Литвы об угрозе войны: Надо готовиться к худшему

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, комментируя угрозу войны, сказал, что сейчас нет оснований для паники, однако следует "готовиться к худшему".

Заявление главы литовской спецслужбы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Хочу подчеркнуть, что пока нет повода ни для паники, ни для упаднических настроений. Но, как и большинство политиков и экспертов всего мира, я призываю трезво оценить положение и, конечно, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", – сказал Яунишкис.

По его словам, сейчас необходимо "идти в сторону подготовки и предупреждения" потенциальной агрессии.

По оценкам литовской разведки, геополитическое напряжение в регионе сохраняется, наблюдается его нагнетание.

"К сожалению, такова сейчас ситуация в мире, такова и функция разведки – напоминать о напряженности и опасности", – добавил Яунишкис.

Он предупреждает, что действия России в информационном пространстве будут все более агрессивными, особенно это будет заметно во время выборов.

Глава литовской спецслужбы считает, что после избрания Владимира Путина еще на один срок, дальнейшее нагнетание войны будет более вероятным.

Ранее литовские спецслужбы представили совместный отчет, в котором отметили, что у РФ достаточно ресурсов, чтобы воевать в Украине с нынешней интенсивностью еще минимум два года. В то же время РФ готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО, в частности в регионе Балтийского моря, и для этого постепенно расширяет свои военные возможности на запад.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис убежден, что Россия продолжит "расширять нестабильность" в мире, если ее не остановить сейчас.