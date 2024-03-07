Глава МЗС Литви: Росія продовжить розпалювати нові конфлікти, якщо її не зупинити

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що Росія продовжить "розширювати нестабільність" у світі, якщо її не зупинити зараз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр сказав на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Бухаресті.

Ландсбергіс наголосив, що нерішуча відповідь лише надає сміливості РФ.

"Без стримування Кремль продовжить розширювати зону нестабільності та розпалювати нові конфлікти. Цю війну необхідно виграти, і виграти рішуче", – зазначив він.

Глава МЗС Литви додав, що розв’язана РФ війна стала викликом міжнародному порядку.

Ландсбергіс також сказав, що Україні має бути гарантована довгострокова оборонна підтримка.

Очільник литовського МЗС раніше попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО.

Також він вважає, що Європі потрібно знайти креативне рішення щодо допомоги Україні в війні проти РФ.