Спецслужби Литви про загрозу війни: Треба готуватися до найгіршого

Директор Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс, коментуючи загрозу війни, сказав, що зараз немає підстав для паніки, однак слід "готуватися до найгіршого".

Заяву очільника литовської спецслужби наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Хочу підкреслити, що наразі немає приводу ні для паніки, ні для занепадницьких настроїв. Але, як і більшість політиків та експертів усього світу, я закликаю тверезо оцінити становище і, звісно, сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого", – сказав Яунішкіс.

За його словами, наразі необхідно "йти в бік підготовки і попередження" потенційної агресії.

За оцінками литовської розвідки, геополітична напруга в регіоні зберігається, спостерігається її нагнітання.

"На жаль, такою є зараз ситуація у світі, такою є і функція розвідки – нагадувати про напруження та небезпеку", – додав Яунішкіс.

Він попереджає, що дії Росії в інформаційному просторі будуть дедалі агресивнішими, особливо це буде помітно під час виборів.

Очільник литовської спецслужби вважає, що після обрання Владіміра Путіна на ще один термін, подальше нагнітання війни буде більш імовірним.

Раніше литовські спецслужби представили спільний звіт, у якому зазначили, що РФ має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки. Водночас РФ готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що Росія продовжить "розширювати нестабільність" у світі, якщо її не зупинити зараз.