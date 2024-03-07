Новый президент Финляндии совершит первый зарубежный визит в Норвегию на учения НАТО

Новый президент Финляндии Александер Стубб посетит учения НАТО Nordic Response в Норвегии, что станет его первым зарубежным визитом с момента вступления в должность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Стубб во время визита встретится с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре. Оба лидера вместе будут наблюдать за учениями.

"Если бы два года назад мне сказали, что президент Финляндии совершит свой первый рабочий визит на учения НАТО через неделю после инаугурации, я бы не поверил", – сказал Стубб после своей инаугурации в прошлую пятницу.

В учениях участвуют около 20 тысяч солдат из 13 стран, в том числе чуть более четырех тысяч из Финляндии.

Стубб и Стёре будут наблюдать за полевыми учениями и встретятся с военными в районе Альта.

В понедельник в НАТО начали учения по защите своей недавно расширенной территории – более 20 тысяч солдат из 13 стран примут участие в учениях, которые пройдут в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции.

В то же время в Польше проходят учения Dragon-24, которые являются частью более крупных маневров Steadfast Defender.

Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.