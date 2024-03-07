Новий президент Фінляндії здійснить перший закордонний візит до Норвегії на навчання НАТО

Новий президент Фінляндії Александер Стубб відвідає навчання НАТО Nordic Response в Норвегії, що стане його першим закордонним візитом з моменту вступу на посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Стубб під час візиту зустрінеться з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре. Обидва лідери разом спостерігатимуть за навчаннями.

"Якби два роки тому мені сказали, що президент Фінляндії здійснить свій перший робочий візит на навчання НАТО через тиждень після інавгурації, я б не повірив", – сказав Стубб після своєї інавгурації минулої п'ятниці.

У навчаннях беруть участь близько 20 тисяч солдатів з 13 країн, в тому числі трохи більше чотирьох тисяч з Фінляндії.

Стубб і Стьоре спостерігатимуть за польовими навчаннями і зустрінуться з військовими в районі Альта.

У понеділок Північноатлантичний альянс розпочав навчання із захисту своєї нещодавно розширеної території – понад 20 тисяч солдатів з 13 країн візьмуть участь у навчаннях, які триватимуть в північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції.

Водночас у Польщі проходять навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender.

Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.