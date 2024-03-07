Чешские фермеры на тракторах перекрыли движение в Праге

Чешские фермеры заполнили улицы Праги сотнями тракторов и других транспортных средств, протестуя против политики Европейского Союза и правительства в отношении сельского хозяйства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Из-за протестов фермеров общественный транспорт остановился во время утреннего часа пик в нескольких частях чешской столицы.

Улица, ведущая к правительственной резиденции, где протестующие планировали представить свои требования, была полностью заблокирована.

AP

"Наша цель – не перекрыть движение в Праге, наша цель – рассказать о проблемах в сельском хозяйстве", – заявил один из лидеров протеста.

Он извинился перед жителями Праги за неудобства из-за акции фермеров.

Чешские фермеры требуют снизить налог на владение сельскохозяйственными землями и хотят, чтобы субсидии, которые они получают от ЕС, были освобождены от налогов.

Фермеры также жалуются на низкие цены на свою продукцию и говорят, что зерно и другие сельскохозяйственные продукты из Украины и других стран вредят рынку.

Некоторые из фермеров в четверг держали плакаты с надписями: "Мы хотим равных условий" и "Остановите ликвидацию чешского сельского хозяйства".

Накануне в Варшаве прошла масштабная акция протеста фермеров.

Впоследствии она переросла в столкновения, в результате которых несколько правоохранителей пострадали, также около десятка человек были задержаны.