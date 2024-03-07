Чешские фермеры на тракторах перекрыли движение в Праге
Четверг, 7 марта 2024, 15:19
Чешские фермеры заполнили улицы Праги сотнями тракторов и других транспортных средств, протестуя против политики Европейского Союза и правительства в отношении сельского хозяйства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Из-за протестов фермеров общественный транспорт остановился во время утреннего часа пик в нескольких частях чешской столицы.
Улица, ведущая к правительственной резиденции, где протестующие планировали представить свои требования, была полностью заблокирована.
"Наша цель – не перекрыть движение в Праге, наша цель – рассказать о проблемах в сельском хозяйстве", – заявил один из лидеров протеста.
Он извинился перед жителями Праги за неудобства из-за акции фермеров.
Чешские фермеры требуют снизить налог на владение сельскохозяйственными землями и хотят, чтобы субсидии, которые они получают от ЕС, были освобождены от налогов.
Фермеры также жалуются на низкие цены на свою продукцию и говорят, что зерно и другие сельскохозяйственные продукты из Украины и других стран вредят рынку.
Некоторые из фермеров в четверг держали плакаты с надписями: "Мы хотим равных условий" и "Остановите ликвидацию чешского сельского хозяйства".
Накануне в Варшаве прошла масштабная акция протеста фермеров.
Впоследствии она переросла в столкновения, в результате которых несколько правоохранителей пострадали, также около десятка человек были задержаны.