Туск: эпоха мира закончилась, мы живем в предвоенное время

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал политических соратников в Европе осознать новую реальность, в которой масштабная война снова возможна, и думать и действовать в соответствии с этими новыми реалиями.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в своей речи на съезде "Европейской народной партии" в Бухаресте.

"Эпоха мира закончилась, поствоенная эпоха закончилась. Мы живем в новое, предвоенное время, а для некоторых наших братьев это уже не "предвоенная" эпоха, а полномасштабная война в своем жесточайшем виде", – подчеркнул Дональд Туск.

Он призвал европейских лидеров поверить в свою силу и не бояться брать на себя ответственность и действовать решительно.

"Мы не можем дальше кормить себя иллюзиями. Никто не снимет с нас ответственности бороться за нашу безопасность и наше будущее. Мы сами являемся наилучшим гарантом нашей безопасности и единства", – подчеркнул польский премьер.

Он подчеркнул, что Европа как сообщество имеет все необходимое, чтобы сопротивляться российской агрессии.

"Потенциал Европы – в экономическом, финансовом, демографическом, моральном измерении – больше, чем потенциал тех, кто нас атакует", – заявил премьер Польши.

Напомним, в ЕС начали обсуждать создание отдельной должности комиссара по вопросам обороны в новом составе Еврокомиссии.

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