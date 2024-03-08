Канада присоединится к "коалиции дронов" для Украины
Во время визита его латвийского коллеги Андриса Спрудса министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что Канада присоединится к международной "коалиции дронов", которую возглавляют Латвия и Великобритания.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении правительства Канады.
Отмечается, что как член коалиции, Оттава будет продолжать искать пути усиления потенциала беспилотников в Украине.
"На сегодня Канада значительно активизировала свой вклад в развитие потенциала дронов в Украине, передав Киеву более 100 специализированных камер для беспилотников канадского производства от компании L3 Wescam", – говорится в пресс-релизе.
Ранее Блэр объявил о передаче Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70.
Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.
Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат Рамштайн".
Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.