Канада присоединится к "коалиции дронов" для Украины

Во время визита его латвийского коллеги Андриса Спрудса министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что Канада присоединится к международной "коалиции дронов", которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении правительства Канады.

Отмечается, что как член коалиции, Оттава будет продолжать искать пути усиления потенциала беспилотников в Украине.

"На сегодня Канада значительно активизировала свой вклад в развитие потенциала дронов в Украине, передав Киеву более 100 специализированных камер для беспилотников канадского производства от компании L3 Wescam", – говорится в пресс-релизе.

Ранее Блэр объявил о передаче Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70.

Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат Рамштайн".

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.