Сейм Польщі закликав до санкцій проти агропродукції з РФ та Білорусі

Сейм Польщі у п’ятницю ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів харчування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Відповідне рішення підтримав 441 депутат, двоє утримались.

"Ми закликаємо Європейську комісію подати пропозицію про запровадження санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування і сільськогосподарської продукції в ЄС" – йдеться у проєкті резолюції.

У документі додається, що імпорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити величезні доходи їхнім виробникам, продавцям та бюджетам.

"Наш моральний обов'язок – зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню здатності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну проти України", – йдеться в документі.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що підтримує пропозиції щодо заборони ввезення російського зерна.

Наприкінці лютого польський прем'єр Дональд Туск не виключив, що країна може запровадити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії за прикладом Латвії.