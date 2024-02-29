Туск не исключил, что Польша может запретить импорт зерна из России

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что страна может ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России по примеру Латвии.

Слова Туска на пресс-конференции в Варшаве 29 февраля цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам польского премьера, сельскохозяйственная продукция из России и Беларуси, которая ввозится в Польшу, также вызывает искажения на рынке, которыми возмущаются фермеры-протестующие.

"Латвия решила ввести эмбарго на импорт (сельскохозяйственной. – Ред.) продукции из России. Мы проанализируем случай Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой", – добавил он.

Также Туск заявил, что Европейскому Союзу необходимо "серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и пищевых продуктов с востока".

Как и большинство стран Европы, Польша в последние недели охвачена протестами фермеров, которые выступают против экологических норм Европейского Союза и, по их словам, недобросовестной конкуренции со стороны Украины после введения для нее торговых льгот.

На прошлой неделе латвийский парламент принял временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси как минимум до июля 2025 года. Латвия заявила, что этот шаг направлен на разрыв экономических связей со странами-агрессорами и дополняет санкции ЕС.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.