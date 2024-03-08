У Орбана отрицают, что на него кричали во время саммита "Вышеградской четверки"

Руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши назвал фейком сообщения СМИ о том, что во время последней встречи премьеров стран "Вышеградской четверки" на Виктора Орбана кричали из-за его позиции по Украине.

Об этом Хаваши сказал в комментарии порталу Telex, сообщает "Европейская правда".

Накануне независимый проект журналистских расследований в Восточной Европе VSquare со ссылкой на два источника сообщил, что последняя встреча "Вышеградской четверки" на уровне премьеров состоялась в напряженной атмосфере.

По данным VSquare, дискуссия проходила без переводчиков и затянулась на час дольше, чем планировалось. Во время нее премьеры Польши и Чехии критиковали Орбана за то, что он "пытается блокировать и препятствовать поддержке Украины со стороны ЕС".

"По словам источников, дебаты были настолько жаркими, что они фактически кричали друг на друга", – пишет VSquare, добавляя, что словацкий премьер Роберт Фицо в это время молчал.

Представитель Орбана назвал это сообщение "фейковой новостью" и добавил, что о результатах встречи "было сообщено на пресс-конференции".

Напомним, на пресс-конференции после саммита 27 февраля лидеры "Вышеградской четверки" публично поспорили о войне в Украине.

Перед встречей премьеры Чехии и Польши дали понять, что планируют жестко говорить с Фицо из-за его последних заявлений относительно Украины. Чешские активисты встретили Орбана и Фицо с плакатами о "приспешниках Путина".