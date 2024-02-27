Орбан и Фицо видят будущее для "Вышеградского формата", несмотря на споры о войне

Премьер Венгрии Виктор Орбан и словацкий премьер Роберт Фицо заявили, что все равно видят будущее для "Вышеградской четверки", несмотря на разительное расхождение с Польшей и Чехией в позиции по российско-украинской войне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes i Telex, об этом они заявили на совместной пресс-конференции после встречи.

Орбан сказал, что считает этот формат регионального сотрудничества жизнеспособным и дальше, несмотря на разногласия четырех столиц во взглядах относительно войны, поскольку у них есть очень много вопросов общего интереса.

"Вышеград" жив, мы готовы продолжать сотрудничество", – заявил он.

"Война однажды закончится, а "Вышеградская четверка" останется", – заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

В то же время Орбан отметил, что это был для него один из самых сложных саммитов "Вышеграда" за все время на премьерской должности.

Как уже сообщалось, на пресс-конференции после саммита лидеры "Вышеградской четверки" публично поспорили о войне в Украине.

Перед встречей премьеры Чехии и Польши дали понять, что планируют жестко говорить с Фицо из-за его последних заявлений относительно Украины.

Чешские активисты встретили Орбана и Фицо с плакатами о "приспешниках Путина".