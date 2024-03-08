У Орбана заперечують, що на нього кричали під час cаміту "Вишеградської четвірки"

Керівник пресслужби прем’єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші назвав фейком повідомлення ЗМІ про те, що під час останньої зустрічі прем’єрів країн "Вишеградської четвірки" на Віктора Орбана кричали через його позицію щодо України.

Про це Хаваші сказав у коментарі порталу Telex, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні незалежний проєкт журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare із посиланням на два джерела повідомив, що остання зустріч "Вишеградської четвірки" на рівні прем’єрів відбулась у напруженій атмосфері.

За даними VSquare, дискусія відбувалась без перекладачів і затягнулась на годину довше, ніж планувалось. Під час неї прем’єри Польщі та Чехії критикували Орбана за те, що він "намагається блокувати і перешкоджати підтримці України з боку ЄС".

"За словами джерел, дебати були настільки палкими, що вони фактично кричали один на одного", – пише VSquare, додаючи, що словацький прем’єр Роберт Фіцо в цей час мовчав.

Речник Орбана назвав це повідомлення "фейковою новиною" і додав, що про результати зустрічі "було повідомлено на пресконференції".

Нагадаємо, на пресконференції після саміту 27 лютого лідери "Вишеградської четвірки" публічно посперечались про війну в Україні.

Перед зустріччю прем’єри Чехії та Польщі дали зрозуміти, що планують жорстко говорити з Фіцо через його останні заяви щодо України. Крім того, чеські активісти зустріли Орбана й Фіцо з плакатами про "поплічників Путіна".