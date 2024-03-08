Макрон о западных войсках в Украине: Не исключать чего-то не означает это делать

Президент Франции Эмманюэль Макрон 8 марта в очередной раз прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

Его слова цитирует телеканал TF1, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, что он "не исключает" введение западных войск в Украину, Макрон ответил: "Не исключать чего-то не означает это делать".

"Сегодня единственный способ достичь мира – это остановить нападающего. Тот, кто напал, должен согласиться сложить оружие. И если ему никто не скажет, что он должен остановиться..." – добавил он.

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.