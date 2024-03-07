Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею направить войска в Украину

Президент Франции призвал тех, кто говорит о невозможности "превышения лимитов" западной поддержки Украины, обратиться к тому, кто развязал против нее войну

Эмманюэль Макрон продолжает активно заниматься повесткой российско-украинской войны.

7 марта президент Франции обсудит с лидерами парламентских партий вопрос направления французских военных в Украине; в тот же день состоялась видеоконференция министров иностранных дел и министров обороны 28 стран, принимавших участие в парижской Конференции в поддержку Украины.

И это не уникальный день. Для сравнения, 5 марта Макрон сделал очередные громкие "украинские" заявления в ходе визита в Прагу; а на следующий день принял в Елисейском дворце экс-президентов Франсуа Олланда и Николя Саркози – также для того, чтобы заручиться поддержкой в вопросе предоставления помощи Украине.

"Европейская правда" публикует обзор RFI, как президент Франции озвучил прорывное предложение о возможности направления войск в Украину, а также о международной реакции на это заявление.

Макрон призывает к "европейскому рывку"

Президент Франции фактически перешел на новый уровень вербальной поддержки Украины в ее сопротивлении российским захватчикам 16 января, когда уделил этому вопросу львиную долю международной части своей большой пресс-конференции.

В частности, он объявил о скором подписании двустороннего франко-украинского договора по безопасности, о новых значительных поставках вооружений (включая "Цезари", дальние ракеты Scalp и бомбы) и о своем скором визите в Украину.

"Мы должны сделать всё" для противостояния России, "это главный предмет нашей мобилизации", "мы не можем и не должны позволить России победить", заявил он.

Президент Франции, очевидно, решил взять на себя роль европейского "мотора" поддержки Украины на фоне многомесячной пробуксовки принятия 61-миллиардного пакета помощи США и, как следствие, сложностей ВСУ в сдерживании российских агрессоров.

Как результат, 18 января в Париже — во главе с Францией и США и с участием более двух десятков стран — было обвялено о создании коалиции "Артиллерия для Украины".

А уже 1 февраля лидеры стран Евросоюза утвердили финансовую помощь Украине в 50 млрд евро на ближайшие четыре года. Источники в Елисейском дворце отметили, что президент Макрон сыграл в этом "решающую роль".

12 февраля президент Франции принял в Елисейском дворце премьера Польши Дональда Туска, тем же вечером в парижском пригороде состоялось заседание Веймарского треугольника на уровне министров иностранных дел. Обсуждали: усиление борьбы с российскими кибератаками, дезинформацией, во многом направленной на пропаганду российского вторжение в Украину, очернение украинских властей и распространение сомнений в необходимости оказания помощи, способы оказать дополнительную поддержку Украине и действия на случай возвращения к власти в США Дональда Трампа.

На пресс-конференции с Туском президент Макрон начал свою речь с заявления: "В первую очередь — Украина. Через несколько дней будет, к сожалению, уже вторая годовщина российской агрессии в Украине. Я хочу здесь подтвердить нашу поддержку Киева и украинского народа, которая остается твердой и будет долгой".

Макрон также в очередной раз заявил о необходимости усиления "единой европейской обороны".

Он особо подчеркивает: "Все, что Европа делает для поставок стратегического оборудования и боеприпасов Украине, должно служить усилению европейской промышленной и оборонной базы".

16 февраля президент Франции принял в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского. Стороны подписали двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности" на 10 лет.

"Сегодня через вас мы в первую очередь хотим выразить наше восхищение всем украинским народом и нашу решимость продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В этом же заключается смысл двустороннего соглашения о безопасности", — сказал на совместной пресс-конференции Макрон, обращаясь к Зеленскому.

Тогда же французский лидер, объявив, что "кремлевский режим усилил агрессию" против Франции и ее союзников "в плане дезинформации и в киберпространстве" и назвав это "новым этапом", призвал союзников к "европейскому рывку", к "началу нового этапа стратегического и оперативного мышления".

"Ничего не должно исключаться"

Но самое громкое заявление Эмманюэль Макрон сделал вечером 26 февраля по итогам прошедшей в Елисейском дворце Конференции в поддержку Украины.

И это заявление стало информационной бомбой:

"Сегодня нет консенсуса относительно того, чтобы официально отправлять, брать на себя и взваливать на плечи [груз] отправки наземных войск. Но в динамике ничего не должно исключаться. Мы сделаем все, что необходимо, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну".

Более того, отвечая на прозвучавшие после этого вопросы журналистов, он лишь подтвердил сказанное.

Реакции отдельных союзников последовали уже через несколько часов.

"Не будет солдат в Украине, посланных европейскими странами или другими государствами НАТО", — заверил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Премьер-министры Польши и Чехии Дональд Туск и Петр Фиала на пресс-конференции после двусторонней встречи сказали, что не планируют отправлять своих военных в Украину, но подчеркнули необходимость для всех европейских стран оказать Киеву "максимальную военную поддержку".

Вопрос отправки военных в Украину "не стоит на повестке дня", сказал и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. И правительство Италии в коммюнике заявило, что помощь Украине не предусматривает развертывания сухопутных войск европейских стран и стран НАТО в этой стране.

"Планов по размещению военных НАТО на территории Украины нет", — сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Однако от своей позиции Париж не отказался.

29 февраля официальный представитель МИД Франции заявил: "Перед лицом этого всплеска агрессии со стороны России необходим коллективный рывок. Нападения и попытки дестабилизации на европейском континенте требуют усиления нашей поддержки Украины. В этом смысл встречи, состоявшейся 26 февраля…".

"Не быть трусами"

Следующее громкое заявление президента Франции прозвучало во время его однодневного визита в Прагу 5 марта. Макрон не только подтвердил ранее сказанные слова о "возможности" отправки войск, но призвал европейцев "не быть трусами" перед лицом полномасштабной войны, которая идет на континенте уже третий год.

"Целиком подтвердив" свой призыв "к стратегическому рывку" Европы, президент Франции призвал тех, кто говорит о невозможности "превышения лимитов" западной поддержки Украины, обратиться к тому, кто развязал против нее войну:

"Пойдите и спросите президента Путина, чего он готов не делать.

Кто развязал войну в Украине? Владимир Путин. Кто угрожает, что бы мы ни делали, что бы ни говорили, ядерным оружием? Президент Путин. Вы все можете обратиться к нему, чтобы узнать, каковы его стратегические пределы".

Президент Чехии Петр Павел сказал, что "присоединяется" к президенту Франции в том, что "нельзя довольствоваться той поддержкой, которая оказывается сегодня", "нужно искать новые возможности, в том числе, обсуждать возможное присутствие в Украине в различных формах".

При этом чешский президент добавил, что он "за поиск новых вариантов, включая дебаты о потенциальном присутствии в Украине", однако не пересекая "красную линию" размещения "боевых частей".

Одновременно на заявление президента Франции немедленно отреагировал министр обороны ФРГ.

Призыв Эмманюэля Макрона "не быть трусами" не способствует решению проблем Украины на местах, "нам не нужны… дискуссии о том, что у нас больше или меньше мужества", — сказал Борис Писториус в Стокгольме на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Полом Йонсоном.

Министр обороны Швеции, в свою очередь, заявил, что "важно сохранять единство" в поддержке Украины.

В тот же день на слова Макрона об "отправке войск" отреагировали в Вашингтоне. "В Украине не будет американских войск, задействованных на земле. И знаете что? Это не то, о чем просит президент Зеленский. Он требует инструментов и возможностей. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну", — заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Тем же вечером в интервью французскому телеканалу LCI министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил: мы должны "добиться поражения России", не ведя против нее войны.

В тот же день французский министр встречался с главой МИД Германии Анналеной Бербок. "Наши страны всемерно поддерживают Украину, и мы совместно работаем над тем, чтобы нарастить и улучшить эту поддержку", — заявило Министерство иностранных дел Франции по итогам визита.

Бербок опубликовала короткий комментарий: "Едины и решительны: Вместе мы сильны. Спасибо, дорогой Стефан Сежурне".

Планы на будущее

Новая порция громких заявлений будет озвучена уже 7 марта, когда министры иностранных дел и обороны Франции проведут со своими коллегами из других стран-союзников видеоконференцию, чтобы подробнее обсудить предложения президента Макрона.

А до этого вечером 6 марта президент Макрон проведет консультации по Украине сначала с экс-президентом Франсуа Олландом, а затем с экс-президентом Николя Саркози.

На следующее утро у Макрона запланированы консультации с лидерами парламентских партий. Днем — рабочий обед с президентом Молдовы Майей Санду.

На следующей неделе, 12 и 13 марта намечены дебаты по Украине в обеих палатах парламента — с последующим голосованием за подписанное ранее в феврале двустороннее соглашение по "гарантиям безопасности".

Наконец, со дня на день ожидается поездка самого президента Франции в Украину, обещанная им самим "до середины марта".

И возможно, к этой поездке, та идея, которая поначалу шокировало союзников, уже обретет свои практические очертания.

Статья первоначально опубликована на сайте Radio France Internationale и републикуется с разрешения правообладателя