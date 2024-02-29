В США осудили безответственную ядерную риторику Путина, но угрозы пока не видят

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер осудил заявления российского президента РФ Владимира Путина о "риске ядерной войны", отметив, что в настоящее время Штаты не видят угрозы применения Москвой ядерного оружия.

Об этом Миллер заявил на брифинге 29 февраля, сообщает "Европейская правда".

Представитель Госдепа заметил, что в США уже не впервые наблюдают за "безответственной риторикой Владимира Путина".

"Не так должен высказываться лидер государства, обладающего ядерным оружием. Мы раньше и частно, и непосредственно говорили с Россией о последствиях использования ядерного оружия", – добавил он.

В то же время, по словам Миллера, США не видят "никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", но будут продолжать внимательно следить за этим.

Как известно, 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.

В ЕС в обращении Путина не увидели ничего неожиданного.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс, комментируя обращение Путина, призвал союзников активнее помогать Украине оружием и усиливать свою обороноспособность.