CNN: Спикер Джонсон работает над стратегией помощи Украине на фоне угрозы отставки

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон работает над оказанием финансовой поддержки Украине, понимая, что ему грозит отставка со стороны трампистского крыла его Республиканской партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в течение двухнедельных пасхальных каникул Джонсон непублично работал с ключевыми политическими игроками, чтобы наметить курс своей стратегии в отношении Украины.

Демократы, как говорится в материале, дают понять, что они спасут спикера от потенциальной отставки, если он будет продвигать законопроект по Украине, который они могут поддержать.

Впрочем, отмечает CNN, если Джонсон предложит законопроект, который будет меньше их требований или будет включать новые ограничения по границе с Мексикой, то рискует оттолкнуть как демократов, так и ультраправых республиканцев, выступающих против увеличения помощи Украине.

Ключевые члены ультраправого Кокуса свободы Палаты представителей, в частности те, кто поддерживал устранение его предшественника на посту спикера Кевина Маккарти, не демонстрируют такого же аппетита к устранению Джонсона.

По информации CNN, некоторые опасаются, что хаос, вызванный очередной борьбой за эту должность, может привести к созданию коалиции с демократами, что приведет к тому, что лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис от демократов станет спикером.

Напомним, по данным СМИ, после одобрения бюджета в Палате представителей трампистка Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера Джонсона, обвинив его в том, что он "слишком много отдал" президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Неизвестно, удастся ли ей собрать достаточно голосов для своей инициативы.

В то же время председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер от республиканцев заявил, что вопрос помощи Украине будет приоритетным, когда Конгресс вернется после праздничных каникул.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.