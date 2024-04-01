В Конгрессе заявили, что голосование за помощь Украине будет приоритетом после каникул

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер от республиканцев заявил, что вопрос помощи Украине будет приоритетным, когда Конгресс вернется после праздничных каникул.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью CBS News.

Палата представителей Конгресса США вернется с пасхальных каникул 9 апреля.

"Спикер (Палаты представителей Майк Джонсон) сделал очень четкие заявления, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня, после того, как мы только что приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство", – сказал Тернер.

По его словам, вопрос помощи Украине будет иметь подавляющую поддержку, после чего законопроект на подпись получит президент Джо Байден.

"Я думаю, что в целом мы получим пакет, который будет согласован с Сенатом и Белым домом, чтобы иметь законопроект, который сможет подписать президент", – отметил он.

На днях в Белом доме на фоне российских атак на украинскую энергосистему в очередной раз призвали Палату представителей Конгресса США одобрить помощь Украине, которая бы обеспечила поставки новых средств ПВО Киеву.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.